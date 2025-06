FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach einem Kapitalmarkttag in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Thomas Rothäusler sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer guten Veranstaltung, die die Attraktivität des polnischen Geschäfts hervorgehoben und seinen positiven Anlagehintergrund bestätigt habe./edh/tih;