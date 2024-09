NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für T-Mobile US vor dem Kapitalmarkttag am 18. Septmeber auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 US-Dollar belassen. Er gehevon moderaten Kurstreibern aus, schrieb Analyst James Schneider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne etwa mit einem Dreijahresausblick zu den Finanzzielen der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom und außerdem damit, dass sie über die Breitbandstrategie einschließlich Investitionen in Glasfaser- und Festnetz-Mobilfunk informieren werde./ck/gl;