NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US in einer vierteljährlichen Branchen-Aktualisierung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analyst Laurent Yoon konstatierte in seiner am Montag vorliegenden Studie zu US-Medien- und -Telekomwerten, dass die meisten Netto-Neukunden weiterhin zu Telekomunternehmen gingen, und dort vor allem an T-Mobile US und AT&T./ck/mis;