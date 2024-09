NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis anlässlich einer Telefonkonferenz nach der jüngsten Gewinnwarnung von 20 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Autokonzern bis 2025 im Schnitt um mehr als ein Drittel. Die Konkurrenz aus China werde immer bedeutender, schlussfolgerte der Experte./la/he;