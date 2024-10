NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach Umsatzdaten auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den vom Autobauer zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Bereits bekannt gegebene Absatzmengen hätten den größten Teil des Umsatzrückgangs ausgemacht. Enttäuschungen in Nordamerika seien durch starke Geschäfte in Europa wettgemacht worden. Dort scheine der Mix stärker als erwartet gewesen zu sein./ck/zb;