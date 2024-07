NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Mit dem deutlichen operativen Ergebnisrückgang (Ebit) habe der Autobauer die selbst veröffentlichte Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Philippe Houchois am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dennoch habe Stellantis das Ziel einer zweistelligen Marge sowie eines Barmittelzuflusses bestätigt./gl/mis;