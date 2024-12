NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Outperform" belassen. Die Wachstums- und Margenziele für die Sparte Smart Infrastructure (SI) hätten weitreichend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Mark Fielding in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch in Präsentationen dazu sei erkennbar gewesen, dass diese mittelfristig noch etwas Luft nach oben hätten./tih/ag;