NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Outperform" belassen. Das Geschäftsjahr 2023/24 werde ein Übergangsjahr, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für 2024/25 erwartet sie dann eine prozentual zweistellige Ergebnissteigerung./ag/edh;