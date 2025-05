Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.33 Prozent auf 3’685.03 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 654.245 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.022 Prozent auf 3’697.94 Punkte an der Kurstafel, nach 3’697.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3’701.84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’676.54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 1.68 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2025, lag der TecDAX noch bei 3’212.80 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 07.02.2025, einen Stand von 3’785.48 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.05.2024, den Wert von 3’359.21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 7.23 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’905.01 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’010.36 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 3.18 Prozent auf 61.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.61 Prozent auf 34.64 EUR), Infineon (+ 1.21 Prozent auf 29.75 EUR), Siltronic (+ 1.15 Prozent auf 37.08 EUR) und AIXTRON SE (+ 0.71 Prozent auf 12.69 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-4.17 Prozent auf 6.98 EUR), Sartorius vz (-3.12 Prozent auf 226.50 EUR), Eckert Ziegler (-2.08 Prozent auf 58.75 EUR), Kontron (-1.46 Prozent auf 22.98 EUR) und Siemens Healthineers (-1.20 Prozent auf 46.82 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’297’839 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 311.887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

2025 weist die Elmos Semiconductor-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch