NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 17 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Simon Toennessen prognostizierte für den Energietechnikkonzern 2024 eine leicht positive Marge. Die Markterwartung sei hingegen eine unveränderte Profitabilität. Damit liege er eher am oberen Rand der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Bandbreite, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/he;