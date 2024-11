LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 21 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy hob am Donnerstagmorgen in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Schätzungen. Das positive Nachfrageumfeld, das es so nur einmal innerhalb einer Generation gebe, hält er aber für eingepreist und die Papiere des Konkurrenten GE Vernova für attraktiver./ag/tih;