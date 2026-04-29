Shell 34.84 CHF -2.39% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Das Management habe sich selbstbewusst zur Übernahme von ARC Resources geäußert, schrieb Lydia Rainforth am Dienstag. Nach solch einer Chance habe der Ölkonzern zwei Jahre gesucht. Nun werde darin ein "Mehrwertpotenzial in Milliardenhöhe" gesehen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.