Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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29.04.2026 07:54:55
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Das Management habe sich selbstbewusst zur Übernahme von ARC Resources geäußert, schrieb Lydia Rainforth am Dienstag. Nach solch einer Chance habe der Ölkonzern zwei Jahre gesucht. Nun werde darin ein "Mehrwertpotenzial in Milliardenhöhe" gesehen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
45.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32.88 £
|
Abst. Kursziel*:
36.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.45%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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|Barclays Capital
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|28.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|28.04.26
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|28.04.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
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