Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’186 0.3%  SPI 18’565 0.2%  Dow 49’142 -0.1%  DAX 24’062 0.2%  Euro 0.9237 -0.1%  EStoxx50 5’830 -0.1%  Gold 4’597 0.0%  Bitcoin 60’794 1.0%  Dollar 0.7890 -0.1%  Öl 112.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Baloise-Aktie leichter: Anlagestiftung weitet Nettovermögen 2025 aus
Swiss Life-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro ausgegeben
Volvo-Aktie dennoch höher: Schwache Nachfrage belastet - Erneuter Gewinnrückgang
Airbus-Aktie dennoch in Grün: Gewinn bricht ein - Ziele für 2026 stehen
Orange plant Übernahme von Scorefit für 1,3 Milliarden Euro - Aktie tifer
Suche...

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

34.85
CHF
-0.86
CHF
-2.39 %
09:31:33
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 07:54:55

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
34.84 CHF -2.39%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Das Management habe sich selbstbewusst zur Übernahme von ARC Resources geäußert, schrieb Lydia Rainforth am Dienstag. Nach solch einer Chance habe der Ölkonzern zwei Jahre gesucht. Nun werde darin ein "Mehrwertpotenzial in Milliardenhöhe" gesehen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
45.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32.88 £ 		Abst. Kursziel*:
36.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
36.45%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:54 Shell Overweight Barclays Capital
28.04.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Shell Neutral UBS AG
28.04.26 Shell Overweight Barclays Capital
27.04.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen