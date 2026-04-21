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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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21.04.2026 11:11:54

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Die Raffinierung von Rohöl sei durch steigende Inputkosten aufgrund der angespannten Lage an den physischen Ölmärkten und der Inflation bei Energie- und Frachtkosten unter Druck geraten, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Ölbranche. Dass die europäischen Margentrends hinter denen anderer Regionen zurückblieben, deute auf Schwierigkeiten bei der Kostenweitergabe an die Verbraucher hin. Sollten sich die Spannungen zwischen den Ölpreisprämien und der Nachfrage verschärfen, wären Unternehmen mit einer längeren vorgelagerten Ölproduktion im Verhältnis zur Raffineriekapazität für die nächste Phase der Gewinnüberarbeitungen (EPS) am besten positioniert. Vor allem Eni und Shell sollten profitieren./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32.83 £ 		Abst. Kursziel*:
18.79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.85%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
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