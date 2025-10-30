Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9280 0.1%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’018 -0.5%  Bitcoin 87’890 1.3%  Dollar 0.8028 0.1%  Öl 64.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Zwahlen-&-Mayr-Aktie: Sitindustrie sichert sich Mehrheit mit erfolgreichem Übernahmeangebot
Bachem-Aktie: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
Experte betont: Gold behält seinen unvergleichlichen Wert auf lange Sicht
SNB-Aktie: Nationalbank schreibt nach starkem Quartal wieder Gewinn
Devisen im Blick: Darum bleibt der Franken zum Euro und Dollar nahezu unverändert
Suche...
Plus500 Depot

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

30.19
CHF
0.22
CHF
0.74 %
30.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 06:39:27

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
30.19 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Ölkonzerns seien höher als die schon vorab gestiegenen Markterwartungen ausgefallen, schrieb Matthew Lofting in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Donnerstagabend. Die positive operative Entwicklung unterstütze den Barmittelzufluss./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:13 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32.45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse