NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) des Elektrotechnikkonzerns entspreche der Konsensschätzung, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft sei etwas stärker als vom Markt erwartet ausgefallen./edh/mis;