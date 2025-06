NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie verglich in seiner am Montag vorliegenden Analyse Stärken und Schwächen des französischen Technologiekonzerns und des US-Wettbewerbers Eaton. Seit dem Jahr 2014 sei das Gewinnwachstum von Schneider niedriger als jenes von Eaton, schrieb er. Bei der Free-Cashflow-Marge sieht der Experte aber beide Unternehmen weitgehend auf Augenhöhe./edh/ag;