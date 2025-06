FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. In einem Vorab zu den Halbjahreszahlen Ende Juli habe Finanzchefin Hilary Maxson bereits den Ausblick bestätigt und sich zufrieden mit den aktuellen Konsensschätzungen für Wachstum und Margen geäußert, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie habe allerdings angemerkt, dass diese die unternehmenstypische saisonale Schwäche noch nicht vollständig berücksichtigten./gl/ag;