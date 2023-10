FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius vor Zahlen von 430 auf 414 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet aufgrund des Lagerbestandsabbaus bei den Kunden mit einem weiteren schwachen Jahresviertel für den Laborzulieferer, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Der Auftragseingang dürfte sich erst zum Quartalsende leicht erholt haben, aber nicht in dem vom Unternehmen erhofften Maß. Auch das schwache Umfeld in China sollte zuletzt weiter belastet haben./tav/edh;