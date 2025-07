NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander vor der Berichtssaison der spanischen Banken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Kian Abouhossein passte seine Schätzungen am Freitag etwas an und berücksichtigte dabei auch die höher als erwartet ausgefallene Vorsorge für Schweizer-Franken-Hypothekenkredite in Polen. Er rechnet nun mit einem etwas geringeren Gewinn je Aktie in diesem Jahr./la/he;