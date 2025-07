ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Eine mögliche Übernahme der britischen Sparte TSB von Banco Sabadell wäre positiv für die Bank, schrieb Ignacio Cerezo am Dienstag in einer ersten Reaktion auf einen entsprechenden Medienbericht. Damit würden die Spanier ihre Präsenz in einem Markt stärken, in dem sie bereits tätig seien. Die Sparten der beiden Banken in Großbritannien hätten ähnliche Geschäftsmodelle und Erträge vorzuweisen./rob/gl/la;