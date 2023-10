NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Kooperation mit Johnson & Johnson bei der Entwicklung eines E-Coli-Impfstoffs sei leicht positiv für die Franzosen, schrieb Analyst Richard Vosser am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er sieht allerdings nur ein begrenztes kommerzielles Potenzial für diesen Impfstoff./ag/tih;