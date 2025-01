FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Sanofi von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Aktienwert von 104 auf 122 Euro angehoben. Die Abspaltung der Konsumentensparte Opella werde zum Bewertungstreiber in Richtung des Niveaus anderer reiner Pharmaunternehmen, schrieb Analyst Elmar Kraus in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/mis;