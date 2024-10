NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Sollte die Mehrheit am Verbrauchergeschäft namens Opella an den US-Investor CD&R abgegeben werden, dürfte das die Ergebnisse von Sanofi je Aktie um geschätzte 10 Prozent verwässern, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Etwaige Aktienrückkäufe mit dem zufließenden Geld seien da aber noch nicht berücksichtigt./bek/mis;