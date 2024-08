FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran mit Blick auf das Artemis-Mondprogramm der US-Raumfahrtbehörde NASA von 215 auf 221 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zum Kerngeschäft Luftfahrtantriebe von Safran gehöre auch die 50-prozentige Beteiligung an Europas fu?hrendem Weltraumraketenprojekt ArianeGroup, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch fu?r den Verteidigungsbereich liefere Safran Weltraumtechnologie./bek/mis;