NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 260 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie begründete das neue Kursziel mit höheren Margen im Bereich Propulsion. Insgesamt seien die Jahreszahlen des Luftfahrtkonzerns solide ausgefallen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;