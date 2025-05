NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" belassen. Das in der Presse berichtete indonesische Interesse am Kauf weiterer französischer Rafale-Kampfjets und an U-Booten des Typs Scorpene wäre positiv für den Flugzeughersteller Dassault Aviation und den Triebwerksbauer Safran als Rafale-Zulieferer sowie für den Scorpene-Zulieferer Thales, schrieb Chloe Lemarie in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Safran würde allerdings weniger profitieren als Dassault Aviation./gl/ajx;