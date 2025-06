FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik des Autozulieferers zum Vorquartal dürfte recht mau gewesen sein, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal am 24. Juli./ag/la;