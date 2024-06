HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Dank seines Produktportfolios und der regionalen Aufstellung sollte der Nutzfahrzeugzulieferer in nächster Zukunft und darüber hinaus seine überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung fortsetzen, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu bleibe die Bewertung der Aktie sehr attraktiv./gl/men;