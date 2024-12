NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der europäische Energiesektor inklusive des Bereichs Erneuerbare Energien hinke 2024 dem Gesamtmarkt hinterher, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenausblick. Für 2025 setzt sie auf Unternehmen wie SSE, Eon, Terna, Endesa und Redeia, die von den sichtbaren Investitionen in Elektrizitätsnetzwerke profitieren sollten. Als besonders werthaltig hebt die Expertin die Aktien von Engie und EDP Renewables hervor./gl/ck;