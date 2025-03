NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Prognose und die Konsensschätzung um jeweils 12 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Ahmed Farman am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick des Energieversorgers auf 2025 liege im Rahmen der Erwartungen./edh/ag;