NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Rohstoffkonzern habe Finanzmittel freigegeben zur Erweiterung der Rincon-Mine in Argentinien, schrieb Analyst Kaan Peker in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit diesem Schritt nehme die Strategie im Lithium-Geschäft weiterhin Gestalt an./tih/ag;