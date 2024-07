NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 6000 auf 6400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christopher LaFemina ist laut seinem am Montag vorliegenden Brachenkommentar vorsichtig optimistisch für Minenwerte für das zweite Halbjahr und 2025. Er setzt auf Infrastrukturprojekte in den USA, mögliche Zinssenkungen der Fed, anhaltende Wirtschaftsstärke in Indien und Südostasien sowie anziehende Industrieaktivität in China. LaFeminas Favoriten für das zweite Halbjahr sind Glencore und Alcoa./ag/nas;