NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,30 Euro belassen. Umsatz und Profitabilität des Halbleiterkonzerns dürften den Konsensschätzungen entsprechen, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx;