FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 510 Euro auf "Hold" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Rüstungskonzern auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen sei, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/ag;