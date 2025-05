NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Das erste Quartal des Rückversicherers haben die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf das Nettoergebnis und vor allem auf das schwächer als erwartete Finanzergebnis. Unter den Sparten habe insbesondere der Bereich Global Specialty Insurance sehr schwach abgeschnitten und deutlich unter den Konsensschätzungen gelegen./rob/ck/gl;