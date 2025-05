NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,70 auf 7,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Daniel Kerven passte sein Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Offerte an, mit der PPF seine Beteiligung auf bis zu 29,99 Prozent steigern möchte. Kerven vermutet, dass der tschechische Großaktionär darauf drängen will, die Digitalisierung des Medienkonzerns zu beschleunigen. Er äußerte außerdem seine Idee, dass die PPF-Tochter CME gemeinsam mit dem ProSiebenSat.1-Konzern und dessen zweitem Bieter MediaForEuropa verbunden werden könnte./tih/gl;