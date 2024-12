NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kern der Anlagestory wäre nicht betroffen von einem möglichen Zusammenschluss der Renault-Beteiligung Nissan mit dem japanischen Autobauer Honda, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Mittwochvormittag. Entscheidend für die Franzosen seien die gute Produktpipeline und der starke Barmittelzufluss. Renaults Europa-Standbein bliebe immer noch größer als das einer Nissan/Honda-Kombination, was Chancen auf Zusammenarbeit biete./ag/ck;