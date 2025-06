NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien der Porsche AG bei einem Kursziel von 45 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Die Aktie des Sportwagenbauers sei seit ihrem Börsengang um etwa die Hälfte gefallen und seit ihrem Rekordhoch sogar um etwa 65 Prozent, erwähnte Tom Narayan in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auf einer drei- bis fünfjährigen Zeitschiene sei die Aktie vielleicht interessant, doch kurzfristig sprächen nachlassende China-Absätze und der Zollgegenwind gegen eine optimistische Einschätzung./tih/ag;