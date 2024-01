MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Puma SE von 62 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse begründete das niedrigere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer geringeren gesamtwirtschaftlichen Dynamik. Hinzu kämen geopolitische Risiken und geringere Konsumausgaben in den USA und Deutschland./bek/tih;