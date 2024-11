NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einem Vorab-Bericht zu den im Dezember erwarteten Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Dieser unterstreiche die von ihm bereits erwartete starke Profitabilität des Tech-Investors im E-Commerce-Bereich, schrieb Analyst Marcus Diebel am Montagmorgen. Es sei von entscheidender Bedeutung für die Anlagestory und die Wahrnehmung der Anleger, dass sich dieses Geschäft an einem Wendepunkt befindet. Dazu müsse es gelingen, hier Barmittel zu erwirtschaften statt zu "verbrennen"./tih/ag;