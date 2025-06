NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 63,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsaktivitäten der Internet-Holdinggesellschaft entwickelten sich erfreulich, schrieb Marcus Diebel in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf die starke Dynamik im E-Commerce-Bereich, für den Prosus 2026 ein ähnlich hohes bereinigtes operatives Ergebniswachstum (Ebit) wie im laufenden Jahr anstrebe. Auch die wichtige chinesische Beteiligung Tencent entwickle sich weiter gut./gl/ag;