LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG vor Zahlen zum ersten Quartal von 80 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Sportwagenbauer an die Prognosen des Unternehmens für dieses Jahr angepasst, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung begründete der Experte damit, dass er seinen Bewertungshorizont bis auf 2025 ausgedehnt habe. Indes habe die Porsche AG wohl bereits die Talsohle erreicht, doch es blieben Risiken mit Blick auf die Erreichung der strategischen Ziele./la /gl;