NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Sportwagenbauers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Kommentare des Managements in puncto Sanierungsplan, Margenentwicklung und Free-Cashflow-Ziel seien beruhigend ausgefallen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;