NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. In den USA habe der Beratende Ausschuss für Immunisierungsverfahren innerhalb der Behörde CDC aktualisierte Daten für Impfstoffe geprüft, die Erwachsene vor dem Respiratory-Syncytial-Virus schützen, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach Auffassung des Experten bleibt der Zeitplan für die Wiederholungsimpfung ungewiss. Damit sei er mit Blick auf die Chancen des entsprechenden Impfstoffes Abrysvo von Pfizer weiter vorsichtig./la/he;