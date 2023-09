FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Pernod Ricard auf "Sell" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Umsatzzahlen des Spirituosenherstellers für das erste Geschäftsquartal am 19. Oktober dürften eine rückläufige Entwicklung belegen und hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh;