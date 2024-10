NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einem Zwischenbericht auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Angesichts der etwas schwächer als erwarteten Geschäftsentwicklung habe er seine Wachstumserwartungen für den Spirituosenhersteller etwas reduziert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/;