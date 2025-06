ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Geoff Haire schraubte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick seine Gewinnschätzungen für den Farben- und Lacke-Konzern nach unten. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 22. Juli liege seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) unter der Konsensprognose, schrieb er. Auch für den Umsatz sei er vorsichtiger./gl/edh;