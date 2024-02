NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Kennziffern lägen überwiegend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Spirituosenkonzerns sei aber durchwachsen./edh/gl;