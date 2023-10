NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Markteinführung eines vorgemixten Cocktails aus Absolut Vodka und Sprite in bestimmten europäischen Märkten im Jahr 2024 sei positiv für den Spirituosenhersteller und für Coca-Cola Europacific Partners, den Abfüller von Getränken der Coca-Cola Company, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Pernod bedeute dies eine Ankurbelung des Vertriebs und Steigerung des Bekanntheitsgrads von Absolut Vodka in Europa, wobei im Erfolgsfall eine breitere Einführung der Marke in das wesentlich größere Vertriebsnetz von Coca-Cola möglich sei./la;