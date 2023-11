NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orsted auf "Neutral" mit einem Kursziel von 460 dänischen Kronen belassen. Die Aufgabe von Windkraftprojekten in den USA könnten ein Großreinemachen sein, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er sich mehr Klarheit über die Kapitalausstattung des Turbinenherstellers und eine etwaige Kapitalaufnahme gewünscht. Am Markt sei die Verunsicherung nach wie vor groß./bek/edh;